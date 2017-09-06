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8:14, 6 сентября 2017 150

Андрейкин на Кубке мира обыграл одного соотечественника и вышел на другого

Андрейкин на Кубке мира обыграл одного соотечественника и вышел на другого

Рязанский шахматист Дмитрий Андрейкин вышел во второй круг Кубка мира, проходящего в Тбилиси. Он победил соотечественника Алексея Гоганова, указано на сайте турнира. Обе классические партии завершились вничью, а во вторник, 5 сентября, рязанец дважды обыграл соперника в быстрые шахматы.

Андрейкин занимает 38-е место в мировом рейтинге, Гоганов — 354-е.

Следующим противником гроссмейстера из Рязани станет еще один россиянин — №31 в мире Максим Матлаков.

Напомним, в 2013 году Андрейкин дошел до финала Кубка мира, благодаря чему попал на турнир претендентов на матч за звание чемпиона мира. В следующем розыгрыше в 2015-м он выбил Владимира Крамника.

Фото с сайта турнира

© RZN.info

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