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18:04, 7 сентября 2017 410

Финал главных дрифт-гонок страны пройдет под Рязанью в два дня. Расписание

Финал главных дрифт-гонок страны пройдет под Рязанью в два дня. Расписание

Лучшие дрифтеры страны на два дня соберутся в Рязанской области. Главная российская серия RDS опубликовала расписание финального этапа сезона, который пройдет на трассе «Атрон» в Секиотове.

«Борьба за первое место предстоит нешуточная, — подчеркнули организаторы. — Зрители и судьи увидят во всей красе ювелирные перекладки будущих чемпионов и стильные проезды „дверь в дверь“ на одном из лучших российских треков». На итоговую победу претендуют четыре пилота: красноярцы Гоча Чивчян на NGK Silvia S15, Дамир Идиятулин на Toyota Altezza, Аркадий Цареградцев на Nissan Skyline R34 и москвич Павел Бусыгин на Toyota Supra.

В субботу, 9 сентября, пройдут тренировки (с 11:00) и квалификационные заезды (с 15:30).

Расписание воскресенья:

  • 9:30 — тренировка;
  • 12:00 — парад участников, торжественное открытие, автограф-сессия;
  • 13:15 — парные заезды топ-32;
  • 14:45 — перерыв;
  • 16:15 — парные заезды топ-16;
  • 19:00 — награждение.

Вход для зрителей в оба дня будет открываться в 10 часов. Помимо гонок, им предлагают возможность прокатиться на дрифт-трайке и дрифт-такси, посмотреть за работой механиков в сервисной зоне.

Напомним, финал должен был пройти в Подмосковье, но его перенести на рязанскую трассу, которая в этом году уже принимала два этапа.

Фото с сайта RDS

© RZN.info

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