Финал главных дрифт-гонок страны пройдет под Рязанью в два дня. Расписание

Лучшие дрифтеры страны на два дня соберутся в Рязанской области. Главная российская серия
«Борьба за первое место предстоит нешуточная, — подчеркнули организаторы. — Зрители и судьи увидят во всей красе ювелирные перекладки будущих чемпионов и стильные проезды „дверь в дверь“ на одном из лучших российских треков». На итоговую победу претендуют четыре пилота: красноярцы Гоча Чивчян на NGK Silvia S15, Дамир Идиятулин на Toyota Altezza, Аркадий Цареградцев на Nissan Skyline R34 и москвич Павел Бусыгин на Toyota Supra.
В субботу, 9 сентября, пройдут тренировки (с 11:00) и квалификационные заезды (с 15:30).
Расписание воскресенья:
- 9:30 — тренировка;
- 12:00 — парад участников, торжественное открытие, автограф-сессия;
- 13:15 — парные заезды топ-32;
- 14:45 — перерыв;
- 16:15 — парные заезды топ-16;
- 19:00 — награждение.
Вход для зрителей в оба дня будет открываться в 10 часов. Помимо гонок, им предлагают возможность прокатиться на дрифт-трайке и дрифт-такси, посмотреть за работой механиков в сервисной зоне.
Напомним, финал должен был пройти в Подмосковье, но его
Фото с сайта RDS