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11:24, 7 сентября 2017 175

Рязанские байдарочники выиграли спринтерский чемпионат России

Рязанские байдарочники выиграли спринтерский чемпионат России

Рязанские байдарочники выиграли спринтерскую эстафету на чемпионате России. Золото в дисциплине 4 по 200 метров завоевали Артем Кононюк, Евгений Луканцов. Олег Гусев и Кирилл Буцких. Соревнования завершились в Москве в среду, 6 сентября, результаты опубликовала национальная федерация.

На счету рязанцев еще четыре медали чемпионата. Роман Ерлинеков завоевал серебро в каное-двойке и бронзу в одиночке на дистанции 10 километров. Владислава Шевчук в байдарке-двойке замкнула тройку в заездах вдвое короче. У Кононюка, Луканцова, Гусева и Михаил Бартошевича бронза в спринте четверок.

Заезды еще в нескольких дисциплинах прошли в статусе всероссийских соревнований. Они принесли гребцам из Рязани пять серебряных наград. Призерами стали байдарочница Шевчук (двойка, 500 метров), каноисты Ерлинеков (четвертка, 1000), Николай Мелешников (одиночка, 200 и 1000), Николай Липкин и Сергей Немов (двойка, 200).

В командном зачете Рязанская область заняла седьмое место из 23.

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