Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:47, 7 сентября 2017 210

В Рязани пройдет юбилейный фестиваль уличного баскетбола «Железка»

В Рязани пройдет юбилейный фестиваль уличного баскетбола «Железка»

В субботу, 9 сентября, в Рязани пройдет юбилейный фестиваль уличного баскетбола «Железка Streetball Challenge 2017». Соревнования начнутся в 10:00 на площади Победы перед МКЦ, сообщили на сайте горадминистрации.

Ожидается участие порядка 120 баскетбольных команд из нескольких российских регионов, которые будут соревноваться в нескольких возрастных категориях.

В программе также запланирован семейный турнир 3×3 и турнир «ELITE GROUP» с денежным призовым фондом.

«В связи с включением стритбола в олимпийскую программу спортсмены старших групп будут играть по измененным правилам», — говорится в сообщении.

Кроме того, одновременно с соревнованиями по стритболу на площадке перед МКЦ будет работать точка по приему подтягиваний в рамках Всемирного дня подтягиваний.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
18:47, 7 сентября 2017
В Рязани пройдет юбилейный фестиваль уличного баскетбола «Железка»
18:04, 7 сентября 2017
Финал главных дрифт-гонок страны пройдет под Рязанью в два дня. Расписание
11:24, 7 сентября 2017
Рязанские байдарочники выиграли спринтерский чемпионат России
16:40, 6 сентября 2017
ХК «Рязань» нашел нового нападающего в Красноярске
8:14, 6 сентября 2017
Андрейкин на Кубке мира обыграл одного соотечественника и вышел на другого
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
12:13, 1 сентября 2017 123 465
В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж 9
21:07, 2 сентября 2017 30 590
Рязанцы устроили бардак на распродаже в обувном магазине. Фото 8
21:35, 29 августа 2017 23 541
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 3
9:18, 1 сентября 2017 17 429
На общегородской линейке рязанским школьникам подарили «яблоки знаний». Фоторепортаж
15:20, 31 августа 2017 16 934
Не хуже города. В рязанском селе открыли школу за 130 миллионов
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований