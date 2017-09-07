В субботу, 9 сентября, в Рязани пройдет юбилейный фестиваль уличного баскетбола «Железка Streetball Challenge 2017». Соревнования начнутся в 10:00 на площади Победы перед МКЦ, сообщили на
Ожидается участие порядка 120 баскетбольных команд из нескольких российских регионов, которые будут соревноваться в нескольких возрастных категориях.
В программе также запланирован семейный турнир 3×3 и турнир «ELITE GROUP» с денежным призовым фондом.
«В связи с включением стритбола в олимпийскую программу спортсмены старших групп будут играть по измененным правилам», — говорится в сообщении.
Кроме того, одновременно с соревнованиями по стритболу на площадке перед МКЦ будет работать