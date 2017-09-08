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9:40, 8 сентября 2017 416

ФК «Рязань» проиграл команде Павлюченко в добавленное время. Фото

ФК «Рязань» проиграл команде Павлюченко в добавленное время. Фото

ФК «Рязань» проиграл лидирующему в турнире «Арарату». Матч в Москве в четверг, 7 сентября, завершился победой хозяев 1:0, сообщила клубная пресс-служба. Столичные футболисты забили на первой добавленной минуте, удачно сыграв на добивании после дальнего удара. В целом матч в клубе признали скучным: «За два тайма соперники на двоих создали пару-тройку более-менее стоящих моментов».

В составе хозяев полностью встречу провел Игорь Лебеденко, Романа Павлюченко и Алексея Ребко заменили на последних минутах.

Накануне игры главный тренер «Арарата» Александр Григорян заявил, что она станет последней для клуба и тот снимется с турнира. После специалист пояснил, что просто хотел привлечь внимание СМИ.

Рязанские футболисты остались на втором месте. Следующий матч команда проведет 16 сентября дома против московского «Торпедо», которое опережает ее по потерянным очкам.

Фото Александра Федорова/"Спорт-Экспресс"

© RZN.info

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