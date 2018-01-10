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16:34, 10 января 2018 1265

БК «Рязань» покинул лучший снайпер команды

БК «Рязань» покинул лучший снайпер команды

БК «Рязань» покинул лучший снайпер команды Евгений Войтюк. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

26-летний форвард перешел в «Темп"-СУМЗ-УГМК из Ревды. В составе «зубров» в нынешнем сезоне Войтюк провел 20 матчей, набирая в среднем 15.8 очков, делая 5.4 подбора, 1.5 передачи и 1.8 перехвата.

Команду также покинул и 20-летний нападающий Илья Волков, который в сезоне провел 19 матчей, набирая в среднем 2.1 очка, делая 1.2 подбора, 0.5 передачи и 0.5 перехвата.

Клуб пополнил защитник Сергей Марихин, перешедший из «Нижнего Новгорода». В сезоне 2016/2017 в Единой лиге ВТБ защитник провел 13 матчей. В июне 2017 года Марихин попал в расширенный состав студенческой сборной России для подготовки к летней Универсиаде 2017. Однако во время сбора получил травму колена и пропустил турнир.

Фото БК «Рязань»

© RZN.info

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