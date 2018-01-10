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18:07, 10 января 2018 1420

ХК «Рязань» укрепился вратарем и тремя ярославцами

ХК «Рязань» укрепился вратарем и тремя ярославцами

ХК «Рязань» укрепился вратарем и тремя ярославцами. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Клуб подписал контракт с 22-летним голкипером Артуром Гайдуллиным, который перешел из воронежского «Бурана». Гайдуллин в сезоне-2017/18 провел 15 матчей, пропустил 43 шайбы, при проценте отраженных бросков 90.6 и коэффициенте надежности 3.02.

Из ярославского «Локомотива» в клуб вновь вернулись форварды Денис Алексеев, Александр Полунин и Егор Фатеев. Последний в нынешнем сезоне провел в составе ХК «Рязань» 12 матчей, забросил 3 шайбы, сделал 2 голевые передачи, в КХЛ сыграл 12 матчей, забросил три шайбы и отдал передачу. Полунин сыграл в одном матче за «горожан». В КХЛ провел 37 матчей, 4 шайбы и 6 передач. Алексеев выступал за «Рязань» в сезоне-2016/17. Тогда в 22 матчах нападающий набрал 18 очков.

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