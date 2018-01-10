Руководитель рыбновской хоккейной команды отметил 65-летие на льду

Руководителю команды Ночной хоккейной лиги «Рыбное» Николаю Каплину исполнилось 65 лет. День рождения он отметил на льду, сообщили организаторы НХЛ.
Перед матчем «Рыбное» — «Дядьково» (дивизион «Любитель сорок плюс») Каплина поздравили партнеры по команде, региональный представитель лиги Олег Смирнов, хоккеисты «Дядькова» и общественность Рыбного.
«Николай Валентинович возглавляет рыбновскую среднюю школу №4, хоккейную команду „Рыбное“. Он много сделал для организации районных соревнований по различным видам спорта», — отметили присутствующие. Они пожелали юбиляру «доброго здоровья и побольше заброшенных шайб».
От Ночной лиги и председателя Совета легенд лиги Александра Якушева Смирнов вручил Каплину подарок — уникальную клюшку «ЯК-15», изготовленную по специальному заказу. Кроме того, именинник получил подарок от генерального спонсора Ночной лиги в Рязани — группы компаний «Автоимпорт».
После этого начался матч, в ходе которого рыбновцы впервые за время существования НХЛ обыграли дядьковцев — 8:1. Лучшим игроком в составе рыбновской команды признали Николая Каплина.