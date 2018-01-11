Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:12, 11 января 2018 1566

«Автоимпорт» выиграл десятый матч подряд в рязанской НХЛ. Фоторепортаж

«Автоимпорт» выиграл десятый матч подряд в рязанской НХЛ. Фоторепортаж

«Автоимпорт» выиграл десятый матч подряд в рязанской НХЛ. Во втором туре третьей группы «автомобилисты» обыграли «Здоровье» со счетом 5:1

После первого матча «Здоровье» и «Автоимпорт» делили первую строчку в таблице.

Матч начался с атак «автомобилистов» и первую шайбу забросил Сергей Гуров в меньшинстве, подкараулив отскок. В конце периода «Автоимпорт» забил еще дважды.

Сначала Гуров сделал дубль, затем Вахтин установил счет 3:0. Во втором периоде Алексей Бушев «размочил» счет, забив шайбу в меньшинстве.

Следующее большинство «Автоимпорт» реализовал сам.

После паса Сергея Гурова Игорь Власов забросил шайбу в ворота «Здоровья» и набрал 300-е очко в в официальных матчах НХЛ.

В третьей двадцатиминутке Вахтин сделал дубль и установил окончательный счет — 5:1. «Автоимпорт» одержал десятую подряд победу в сезоне и остался на первом месте в третьей группе.

Следующий матч автомобилисты проведут в среду, 17 января, против «Шкоды-Рязань».

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
15:12, 11 января 2018
«Автоимпорт» выиграл десятый матч подряд в рязанской НХЛ. Фоторепортаж
12:16, 11 января 2018
ФК «Рязань» расстался с нападающим
10:51, 11 января 2018
ХК «Рязань» проиграл лидеру чемпионата, дважды ведя в счете. Фоторепортаж
18:07, 10 января 2018
ХК «Рязань» укрепился вратарем и тремя ярославцами
16:56, 10 января 2018
Руководитель рыбновской хоккейной команды отметил 65-летие на льду
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
20:11, 6 января 2018 24 864
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
11:53, 8 января 2018 23 335
Мороз и солнце. Прогноз погоды на первую рабочую неделю 2018 года
20:49, 10 января 2018 22 924
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 23
11:26, 2 января 2018 21 398
В 2018 году в России ожидается аномальный март 3
17:55, 4 января 2018 19 869
Под Рязанью покончил жизнь самоубийством бывший директор мясокомбината «Кортлав»
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований