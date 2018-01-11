«Автоимпорт» выиграл десятый матч подряд в рязанской НХЛ. Фоторепортаж

«Автоимпорт» выиграл десятый матч подряд в рязанской НХЛ. Во втором туре третьей группы «автомобилисты» обыграли «Здоровье» со счетом 5:1
После первого матча «Здоровье» и «Автоимпорт» делили первую строчку в таблице.
Матч начался с атак «автомобилистов» и первую шайбу забросил Сергей Гуров в меньшинстве, подкараулив отскок. В конце периода «Автоимпорт» забил еще дважды.
Сначала Гуров сделал дубль, затем Вахтин установил счет 3:0. Во втором периоде Алексей Бушев «размочил» счет, забив шайбу в меньшинстве.
Следующее большинство «Автоимпорт» реализовал сам.
После паса Сергея Гурова Игорь Власов забросил шайбу в ворота «Здоровья» и набрал 300-е очко в в официальных матчах НХЛ.
В третьей двадцатиминутке Вахтин сделал дубль и установил окончательный счет — 5:1. «Автоимпорт» одержал десятую подряд победу в сезоне и остался на первом месте в третьей группе.
Следующий матч автомобилисты проведут в среду, 17 января, против «Шкоды-Рязань».