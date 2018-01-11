ХК «Рязань» проиграл лидеру чемпионата, дважды ведя в счете. Фоторепортаж

ХК «Рязань» проиграл лидеру чемпионата, дважды ведя в счете. В среду, 10 января, «горожане» в овертайме уступили «Динамо» из Санкт-Петербурга — 3:4.
Счет уже 35 секунде открыл Александр Репьях, но спустя минуты петербуржцы сравняли очки. Однако «горожане» продолжили атаковать, и в середине первого периода свою дебютную шайбу за ХК «Рязань» забросил Василий Назряев.
Во второй двадцатиминутке «динамовцы» счет вновь сравняли, а в третьем и вовсе вышли вперед, реализовав большинство. Окончательный счет основного времени — 3:3 — установил Павел Бондарев, также реализовав «лишнего». Уже на 40 секунде гости забили четвертую шайбу и выиграли.
После матча главный тренер рязанцев Павел Десятков назвал игру равной. «Сначала мы создавали больше моментов, потом соперник вышел вперед. В концовке неправильно сменились, где-то ребят захлестнули эмоции, где-то была и наша вина. Мы будем кусаться и биться за каждое очко, пока есть шансы. Раньше времени заканчивать никто не собирается», — подчеркнул он.
ХК «Рязань» расположился на 23 месте с 34-мя очками. Следующий домашний матч пройдет в пятницу, 12 января, против «СКА-Невы». Начало в 19:00.