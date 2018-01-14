ХК «Рязань» проиграл еще одному лидеру из Петербурга. В пятницу, 12 января, «горожане» уступили «СКА-Неве» со счетом 2:3.
Счет в матче открыли рязанцы, играя пять на три. Свою шестую шайбу забросил Павел Кудрявцев.
Во втором периоде «СКА-Нева» за 10 минут забила три шайбы подряд. Счет сократил Воробьев в последней двадцатиминутке, но больше заброшенных шайб зрители не увидели.
Тренер гостей Евгений Попихин назвал игру «интересной и обоюдоострой», а концовку — «валидольной». В свою очередь, наставник ХК «Рязань» Павел Десятков назвал второй период провальным.
«Провалили второй период: и по счету, и по содержанию игры. Много удалений — два гола в меньшинстве пропустили. Пытались спасти игру, к сожалению, очков нам это не добавило. Упрекнуть игроков не в чем — они трудились, бились», — отметил Десятков.
Следующий матч «горожане» проведут во вторник, 16 января в «Олмипийском» против «Бурана». Начало в 19.00.
Фото ХК «Рязань»