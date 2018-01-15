Действующий чемпион рязанской НХЛ проиграл второй матч подряд. Обзор тура

Действующий чемпион рязанской НХЛ проиграл второй матч подряд. Во втором туре третьей группы «Восход СУ-2» проиграл «Шкоде-Рязань» со счетом — 4:1. Три очка (гол и две передачи) набрал Владимир Захаров.
Лидерами группы остаются «Автоимпорт» и «Империя». Последние выиграли свой матч со счетом 11:3, разгромив «Сталькомплект». Нападающий Валерий Сорокин набрал в игре 200-е очко в матчах НХЛ.
Автомобилисты
В четвертой группе, где разыгрывается четыре путевки в плей-офф, лидирует «Мещера», которая обыграла «десантников» 4:2. Еще один лидер «Энергия» победила «Ухолово» со счетом 4:0. «Витязь» сыграл со счетом 2:2 против «Державы».
Рыбновцы переиграли «Дядьково» со счетом 8:1. Перед матчем
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