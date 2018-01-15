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15:49, 15 января 2018 1234

Действующий чемпион рязанской НХЛ проиграл второй матч подряд. Обзор тура

Действующий чемпион рязанской НХЛ проиграл второй матч подряд. Обзор тура

Действующий чемпион рязанской НХЛ проиграл второй матч подряд. Во втором туре третьей группы «Восход СУ-2» проиграл «Шкоде-Рязань» со счетом — 4:1. Три очка (гол и две передачи) набрал Владимир Захаров.

Лидерами группы остаются «Автоимпорт» и «Империя». Последние выиграли свой матч со счетом 11:3, разгромив «Сталькомплект». Нападающий Валерий Сорокин набрал в игре 200-е очко в матчах НХЛ.

Автомобилисты обыграли «Здоровье» со счетом 5:1. Реабилитировались после крупного поражения хоккеисты «Сокола», они одолели «Динамо» 4:3.

В четвертой группе, где разыгрывается четыре путевки в плей-офф, лидирует «Мещера», которая обыграла «десантников» 4:2. Еще один лидер «Энергия» победила «Ухолово» со счетом 4:0. «Витязь» сыграл со счетом 2:2 против «Державы».

Рыбновцы переиграли «Дядьково» со счетом 8:1. Перед матчем чествовали руководителя рыбновской команды Николая Каплина, которому исполнилось 65 лет.

Все подробности турнира можно узнать на сайте НХЛ.

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