Рязанский «Элекс» проиграл домашний матч соседу по турнирной таблице. Фото

«Элекс» проиграл домашний матч соседу по турнирной таблице. В субботу, 13 января, рязанцы уступили нижегородскому «Оргхиму» со счетом 5:2.
Хозяева задействовали в матче только семь игроков — игру пропускали Евгений Перемитин, Антон Чекмарев и Алексей Кинякин.
«Элекс» открыл счет на 17-й минуте, отличился Максим Куликов. Удвоил преимущество хозяев Дмитрий Чернявский, который забил на последней минуте первого тайма. Во втором «Оргхим» забил пять мячей подряд, Максим Серебряков оформил дубль.
Кроме того, рязанцы не реализовали два 10-метровых. Оба удара от Руслана Мурашкина и Дениса Голунова отразил вратарь гостей Андрей Боронин. Пятый мяч «Оргхим» забил уже в пустыне ворота «Элекса».
После матча главный тренер «Элекса-Фаворита» Владимир Иванов назвал второй тайм «провальным». В первом тайме мы владели преимуществом, создавали моменты. К сожалению, транжирили их, забили всего два мяча, хотя и могли сработать более качественно. А в начале второго тайма был провал: соперник активизировался, забил три мяча, кому-то покажется, что нелогичных, кому-то наоборот. Потом попытались забить, были моменты, но не получилось. Но вообще, хотя бы один из двух десятиметровых ударов надо реализовывать", — отметил тренер.
После этого поражения «Элекс-Фаворит» остался на шестом месте в турнирной таблице. Следующий матч рязанская команда проведет в субботу, 20 января, в гостях против"Газпром-Югра-д".