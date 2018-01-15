Рязанский «Кубок Кремля» выиграли теннисисты из Франции, Канады и России. В субботу, 13 января, в Академии тенниса имени Озерова прошла церемония закрытия международного турнира среди юношей и девушек до 15 лет.
В парном разряде среди юношей и девушек победу одержали российские пары Эрика Андреева — Надежда Халтурина и Никита Бочкарев — Ярослав Демин.
В одиночном разряде среди девушек Кубок Кремля выиграла Даша Плеханова из Канады, среди юношей — Люка ван Ашшэ из Франции.
Замминистра физической культуры и спорта Рязанской области Павел Гамзин поблагодарил спортсменов за «красивую игру и яркие эмоции». Международный «Кубок Кремля» прошел в Рязанской области уже в третий раз. Трое теннисисов из Рязанской области сыграли в основном турнире, еще семеро — в квалификации.