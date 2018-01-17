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11:48, 17 января 2018 1043

ХК «Рязань» одержал первую победу в новом году. Фоторепортаж

ХК «Рязань» одержал первую победу в новом году. Фоторепортаж

ХК «Рязань» одержал первую победу в новом году. Во вторник, 16 января, «горожане» в серии буллитов обыграли воронежский «Буран» — 3:2.

Счет в матче с передачи Дениса Алексеева открыл Александр Калинин, реализовавший большинство. В середине первой двадцатиминутки воронежцы сравняли счет, отличился Горшков. Вторую шайбу рязанцев во втором периоде забросил Алексеев, набрав второе очко в матче. За 20 секунд до конца второй двадцатиминутки гости в большинстве забили вторую шайбу.

В третьем периоде и овертайме зрители заброшенных шайб не увидели. В серии буллитов свои попытки реализовали Алексееев и Воробьев и принесли первую победу ХК «Рязань» в 2018 году.

После мачта главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков отметил, что игрокам «горожан» не хватает опыта. «У нас сегодня несколько игроков выпали, пришлось большую нагрузку давать другим хоккеистам. Коллега посетовал на неиспользованные моменты в конце третьего периода. Ну и у нас были моменты. Практически все тренеры в ВХЛ сетуют на нехватку реализации. Видимо, полому что играет много молодежи, нет еще опыта, который придет со временем», — отметил тренер.

Рязанцы расположились на 24-м месте с 45-ю очками. Следующий матч «горожане» проведут во вторник, 23 января, против «ЦСК ВВС».

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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