«Автоимпорт» потерял первые очки в сезоне рязанской НХЛ. В третьем туре третьей группы автомобилисты сыграли вничью 2:2 со «Шкодой-Рязань».
Счет в большинстве открыл лучший бомбардир лиги Игорь Власов, который переправил шайбу с линии ворот. После гола инициатива перешла к «Шкоде-Рязань», однако реализовать свои моменты хоккеисты не смогли.
Во втором периоде после нескольких удалений «Шкода» сравняла счет. Играя пять на три, шайбу забил Валерий Питенин. Спустя еще десять минут Питенин сделал дубль, также реализовав большинство.
На пятой минуте третьего периода Власов сравнял счет, забросив первую шайбу мачта в равных составах. Нападающий «Автоимпорта» набрал свое 32-е очко.
Больше заброшенных шайб зрители не увидели. Лучшими игроками матча стали авторы дублей: Игорь Власов и Валерий Питенин. Призы им вручил президент группы компаний «Автоимпорт» Олег Смирнов.
«Автоимпорт» потерял первые очки в сезоне, но остался на первом место в третьей группе, «Шкода-Рязань» — на четвертом.