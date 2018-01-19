Проспали рывок. Новый тренер БК «Рязань» стартовал с поражения от лидера чемпионата

Новый тренер БК «Рязань» стартовал с поражения от лидера чемпионата. В четверг, 18 января «зубры» уступили «Спартаку-Приморье» со счетом 70:97, сообщает сайт пресс-службы. Накануне поединка команду вновь
Рязанцы стартовали с 4:0 после среднего броска Данила Аксенова. К середине первого периода счет был ничейным — 15:15, но оставшиеся минуты «зубры» проиграли «-10».
Вторая десятиминутка началась с погони «рязанцев». После трех подряд «трешек» счет стал 32:34, но к концу четверти хозяева вновь проигрывали «-12».
В третьем периоде рязанцы вновь догнали спартаковцев — 53:54, перед решающей четвертью они проигрывали всего три очка.
В заключительном отрезке «Спартак-Приморье» организовал рывок 14:0 и выиграл матч с преимуществом в 27 очков.
Рязанцы остались на предпоследнем месте в таблице с тремя победами.
Фото с сайта «БК Рязань»