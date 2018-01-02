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16:55, 2 января 2018 1252

БК «Рязань» проиграл последний матч 2017 года. Фоторепортаж

БК «Рязань» проиграл последний матч 2017 года. Фоторепортаж

В пятницу, 29 декабря, зубры со счетом 68:91 уступили «Куполу-Родники» в Ижевске. БК «Рязань» в очередной раз проиграл начало встречи с разницей «-11».

К середине второго периода рязанцы сократили счет до минимума — 29:31, а после большого перерыва и вовсе вышли вперед — 40:41 и вели «+4».

Перед последней четвертью счет был 58:58. Решающий игровой отрезок БК «Рязань» проиграл, а вместе с ним и весь матч.

После матча главный тренер БК «Рязань» Павел Гооге пожаловался на нехватку мастерства и опыта у его подопечных.

«У нас не получилось контролировать игру в течение 40 минут, и это сказалось на результате. На сегодня наши ребята показывают максимум того, что могут, но нехватка мастерства и опыта не исправятся за неделю или за месяц, как бы нам того не хотелось. В отличие от команды, с которой играли, где зрелые, опытные ребята, проводившие по 5-6 лет в лиге, когда потребовалось принимать решения, потребовалась твердость, парни не смогли вовремя сориентироваться», — отметил он.

БК «Рязань» остался на 13-м месте. В понедельник, 8 января, «зубры» сыграют в Самаре.

Фото БК «Купол-Родники»

© RZN.info

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