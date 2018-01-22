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11:32, 22 января 2018 4117

БК «Рязань» проиграл домашний матч во Дворце детского творчества

БК «Рязань» проиграл домашний матч во Дворце детского творчества

БК «Рязань» проиграл домашний матч во Дворце детского творчества. В воскресенье, 21 января, «зубры» уступили «Иркуту» со счетом 75:91.

В первой четверти шла равная игра, на шестой минуте Максим Морозов точным попаданием издалека вывел БК «Рязань» вперед — 14:13. После этого «зубры» лишь догоняли в счете.

Первая половина матча завершилась с преимуществом иркутян в пять очков. В третьем периоде рязанцы проиграли отрезок со счетом 11:0 и завершили четверть — 49:66. Последнюю десятиминутку рязанцы выиграли у «Иркута», но это не отразилось на итоговом счете.

После матча главный тренер БК «Рязань» Денис Тимаков поблагодарил игроков за борьбу и самоотдачу. «Даже когда разница стала больше десяти очков, они боролись, и за это им огромное спасибо. Я пытаюсь что-то подкорректировать в команде, мы стараемся двигаться в определенном направлении, которое было выработано изначально. У нас молодая команда, которая защищается и агрессивно нападает, здесь не нужны какие-то кардинальные изменения», —отметил Тимаков.

БК «Рязань» остался на последнем месте с тремя победами. Следующий матч «зубры» проведут в Санкт-Петербурге против «Спартака».

Фото БК «Рязань»

© RZN.info

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