«Элекс» проиграл второй команде «Газпрома-Югры» и лишился капитана на матч

«Элекс» проиграл второй команде «Газпрома-Югры». В субботу, 20 января, рязанцы уступили со счетом — 4:5, сообщает клубная пресс-служба.
К седьмой минуте гости вели со счетом 2:0. Оба гола забил капитан команды Денис Голунов. Однако до перерыва «Югра» сравняла счет и даже вышла вперед — 3:2.
В начале второго тайма хозяева забили еще, после чего Алексей Петухов один мяч отыграл. Через минуту на поле завязалась потасовка, и капитана рязанцев Дениса Голунова удалили вместе с игроком соперников. После конфликта команды обменялись голами — у «Элекса» отличился Михаил Лушников, играя в пять полевых игроков. Больше забитых мячей зрители не увидели.
Гендиректор «Элекса» Виталий Громов после матча посетовал на плохую реализацию. «Вновь подвела реализация. Мы свои мячи не забили, соперник нас наказал», — отметил он.
Следующий матч «Элекс-Фаворит» проведет 27 января в Рыбном против «КПРФ-2», игру пропустит капитан Денис Голунов.