«Империя» стала единоличным лидером рязанской НХЛ. Обзор тура

«Империя» стала единоличным лидером рязанской НХЛ. В третьем туре хоккеисты обыграли «Динамо» со счетом 4:3, сообщили организаторы.
«Империя» вела в счете 2:0, но пропустила подряд три шайбы от соперников. После этого хозяева сравняли счет, а за две минуты до конца встречи вышли вперед и довели матч до победы.
Первые очки в сезоне потерял «Автоимпорт», который
В четвертой группе, где разыгрывается четыре места в плей-офф, лидирует «Мещера». В третьем туре хоккеисты обыграли «Энергию» — 2:0. «Держава» разгромила рыбновцев со счетом 12:0. В матче «Лесного» и «ВДВ-Рязань» долгое время держался счет 1:1, однако «десантники» смогли забросить пять безответных шайб. Вторую ничью в туре зафиксировали в мачте между ухоловцами и хоккеистами «Дядькова» — 1:1.
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