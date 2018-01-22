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17:59, 22 января 2018 1077

«Империя» стала единоличным лидером рязанской НХЛ. Обзор тура

«Империя» стала единоличным лидером рязанской НХЛ. Обзор тура

«Империя» стала единоличным лидером рязанской НХЛ. В третьем туре хоккеисты обыграли «Динамо» со счетом 4:3, сообщили организаторы.

«Империя» вела в счете 2:0, но пропустила подряд три шайбы от соперников. После этого хозяева сравняли счет, а за две минуты до конца встречи вышли вперед и довели матч до победы.

Первые очки в сезоне потерял «Автоимпорт», который сыграл вничью со «Шкодой-Рязань» — 2:2. Хоккеисты «Здоровья» обыграли «Сокол» со счетом 8:2 и остались на третьем месте в таблице. Действующий чемпион рязанской НХЛ «Восход СУ-2"после двух поражений выиграл поединок на последней минуте. Касимовцы вырвали победу у «Сталькомплекта» со счетом 2:3.

В четвертой группе, где разыгрывается четыре места в плей-офф, лидирует «Мещера». В третьем туре хоккеисты обыграли «Энергию» — 2:0. «Держава» разгромила рыбновцев со счетом 12:0. В матче «Лесного» и «ВДВ-Рязань» долгое время держался счет 1:1, однако «десантники» смогли забросить пять безответных шайб. Вторую ничью в туре зафиксировали в мачте между ухоловцами и хоккеистами «Дядькова» — 1:1.

Все подробности турнира можно узнать на сайте НХЛ.

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