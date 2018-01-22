Рязанский футболист дебютировал в юношеской сборной России

Рязанский футболист Михаил Сентюрин дебютировал в юношеской сборной России. В воскресенье, 21 января, полузащитник сыграл 28 минут против Израиля на XIV международном «Кубке Развития-2018».
Спортсмен вышел на замену под 16-м номером на 52-й минуте при счете 1:0, всего играли два тайма по 40 минут. Футболист из Рязани поучаствовал в нескольких единоборствах, заработал штрафной и вышел на ударную позицию.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу израильтян. Следующий матч Россия сыграет во вторник, 23 января, против Словакии.
Фото со страницы Михаила Сентюрина «ВКонтакте»