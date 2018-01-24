За 13 секунд до сирены. ХК «Рязань» перебросал соперника в два раза и выиграл в овертайме

ХК «Рязань» перебросал соперника в два раза и выиграл в овертайме. Во вторник, 23 января, «горожане» победили самарский «ЦСК ВВС» со счетом 3:2.
Рязанцы открыли счет в меньшинстве. За минуту до конца первого периода на добивании был первым Владимир Карпов. К концу второго периода самарцы перехватили инициативу и реализовали большинство пять на три. В заключительной двадцатиминутке гости вышли вперед.
Сразу после драки Артема Седунова и Андрея Рукина с соперниками, рязанцы осадили ворота самарцев и за 13 секунд до сирены Артем Прохоров забросил первую за «Рязань» шайбу. На первой же минуте овертайма шайбу забросил Воробьев и принес вторую подряд победу «горожанам».
Согласно статистике, рязанцы почти в два раза перебросали самарцев — 66 против 46. После мачта главный тренер ХК «Рязань» отметил недооценку соперника. «Нельзя так недооценивать соперника, как недооценили его мы. Не реализовали массу моментов, а затем мучительно вытаскивали матч», — отметил он.
ХК «Рязань» набрал 47-е очко и остался на 24-м месте. Следующий матч «горожане» проведут 25 января в ДС «Олимпийский» против «Барса». Начало в 19:00.