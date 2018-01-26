Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:13, 26 января 2018 1531

БК «Рязань» проиграл лидеру, набрав за полматча десять очков. Фоторепортаж

БК «Рязань» проиграл лидеру, набрав за полматча десять очков. Фоторепортаж

БК «Рязань» проиграл лидеру, набрав за полматча десять очков. В пятницу, 25 января, «зубры» уступили «Спартаку» из Санкт-Петербурга со счетом 47:83.

В первом периоде рязанцы часто вели в счете, но период закончился в ничью — 18:18. За следующие 20 минут «зубры» набрали всего десять очков. Третья четверть матча завершилась со счетом 28:61.

В последней десятиминутке «зубры» сравняли игру, но на итоговый счет это не повлияло.

Следующий матч рязанцы проведут также в Санкт-Петербурге против дубля «Зенита».

Фото БК «Спартак»

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
15:13, 26 января 2018
Рязанский лыжник Черноусов стал вторым в швейцарском марафоне 1
13:13, 26 января 2018
БК «Рязань» проиграл лидеру, набрав за полматча десять очков. Фоторепортаж
11:05, 26 января 2018
ХК «Рязань» выиграл третий матч подряд. Фоторепортаж
19:33, 25 января 2018
На Олимпиаду в Пхенчан поедут 169 российских спортсменов 1
10:44, 24 января 2018
За 13 секунд до сирены. ХК «Рязань» перебросал соперника в два раза и выиграл в овертайме
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 66 879
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 14
12:27, 13 января 2018 59 642
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 45 407
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
8:50, 19 января 2018 38 690
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 37 300
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 3
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 27.01.2018
Архив голосований