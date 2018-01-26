БК «Рязань» проиграл лидеру, набрав за полматча десять очков. Фоторепортаж

БК «Рязань» проиграл лидеру, набрав за полматча десять очков. В пятницу, 25 января, «зубры» уступили «Спартаку» из Санкт-Петербурга со счетом 47:83.
В первом периоде рязанцы часто вели в счете, но период закончился в ничью — 18:18. За следующие 20 минут «зубры» набрали всего десять очков. Третья четверть матча завершилась со счетом 28:61.
В последней десятиминутке «зубры» сравняли игру, но на итоговый счет это не повлияло.
Следующий матч рязанцы проведут также в Санкт-Петербурге против дубля «Зенита».
Фото БК «Спартак»