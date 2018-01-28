ХК «Рязань» выиграл четвертый матч подряд. Фоторепортаж

ХК «Рязань» выиграл четвертый матч подряд. В субботу, 27 января, «горожане» одержали победу над ХК «Саров» со счетом 1:0.
Единственную шайбу в матче забросил Александр Лебедев, который сыграл на добивании на «пятачке» гостей. После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков назвал игру тяжелой и посетовал на неопытных игроков ротации.
«Тяжелая игра уровня плей-офф. Хороший соперник — обученная, мастеровитая команда. Тяжело пришлось. Забросили шайбу, но много обороняться пришлось. Хотя в контратаках имели неплохие моменты, которые не использовали, но выстояли», — отметил тренер.
ХК «Рязань» сравнялся по очкам с «Горняком», который идет на 22-м месте.
Следующий матч «горожане» проведут в понедельник, 29 января, в ДС «Олимпийском» против соседа по таблице — «Дизеля». Начало в 19:00.