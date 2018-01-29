БК «Рязань» проиграл второй команде «Зенита» и опустился на последнее место. Фоторепортаж

БК «Рязань» проиграл второй команде «Зенита» и опустился на последнее место. В воскресенье, 28 января, «зубры» уступили в Петербурге со счетом 58:67.
Рязанцы вели в счете всю первую четверть, которую выиграли с преимуществом в шесть очков.
Во втором периоде ход игры не поменялся, но в концовке «Зенит» выиграл со счетом 8:1 и впервые в игре повел в счете. Третья четверть закончилась со счетом 45:45.
Решающую десятиминутку гости проиграли «-9», а вместе с ней и весь матч. После поражения БК «Рязань» опустился на последнее место в таблице.
Следующую игру «зубры» проведут 1 февраля в Рыбном против «Темпа"-СУМЗ- УГМК. Начало в 17:00.
Фото БК «Зенит-фарм»