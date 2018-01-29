«Элекс» проиграл дома действующему чемпиону Высшей лиги. В субботу, 27 января, рязанцы в Шилове проиграли «КПРФ-2» со счетом 1:3.
Перед матчем клуб покинул Евгений Перемитин и Дмитрий Чернявский, а капитан Денис Голунов пропустил матч из-за дисквалификации.
Гости открыли счет на 12-й минуте — Олег Кручинин, обыграв нескольких игроков, отправил мяч в ворота. Во второй половине «КПРФ-2» удвоил счет, а через три минуты Кручинин оформил дубль.
Рязанцы смогли отыграть один мяч за минуту до конца матча, где отличился Руслан Мурашкин.
После матча главный тренер МФК «Элекс-Фаворит» Владимир Иванов пожаловался на кадровые проблемы. «Результат не очень хороший, но в течение всей игры команда выглядела неплохо, показывала хорошую игру. В целом от матча больше позитивных эмоций, чем негативных», — отметил он.
Следующую игру «Элекс-Фаворит» проведёт 3 февраля в Рыбном против «Волги-Саратов». Начало матча в 16:00.
Фото ФК «Элекс-Фаворит»