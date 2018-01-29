Рязанские десантники выступят на первом в истории ВДВ чемпионате по хоккею

В феврале в Рязанском воздушно-десантном командном училище имени Маргелова пройдет первый в истории ВДВ чемпионате по хоккею. Об этом сообщили на
На лед выйдут более 150 хоккеистов-десантников, играющих на профессиональном уровне. «Сборные будут представлены соединениями, учебными центрами и вузами ВДВ, дислоцирующимися в Иванове, Рязани, Омске, Ульяновске, Кубинке, Пскове, Туле, Уссурийске, Камышине и Улан-Удэ», — говорится в сообщении.
Первый чемпионат по хоккею пройдет в рамках спартакиады ВДВ.
Фото с сайта Минобороны России