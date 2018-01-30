ХК «Рязань» разгромил пензенский «Дизель». Фоторепортаж

ХК «Рязань» разгромил пензенский «Дизель» — 5:2. В понедельник, 29 января, «горожане» одержали пятую победу подряд, сообщила клубная пресс-служба.
Уже на второй минуте матча счет открыл Андрей Щербов, однако в конце периода «Дизель» отыгрался. На 25-й минуте рязанцы в меньшинстве убежали в контратаку, и Роман Дубинин поразил дальнюю «девятку» гостевых ворот.
В середине матча Игорь Бондырев сделал счет 3:1, но гости быстро смогли отыграться. Четвертая шайба рязанцев вышла курьезной. Артем Прохоров выбрасывал подальше от ворот, но вратарь гостей не смог поймать шайбу и пропустил между ног. В конце второго периода после передачи Владимира Карпова Александр Репьях установил окончательный счет в матче.
Поле игры главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков рассказал, что команду покидают хоккеисты из Ярославского «Локомотива». «Присылают хороших, качественных ребят, но и забрать могут в любой момент — у наших партнеров свои задачи, — отметил Десятков. — Игра была не простая, ребята забрасывали нужные шайбы, в нужные моменты. Поймали кураж и в третьем периоде не то, чтобы доигрывали матч, а действовали в свое удовольствие».
ХК «Рязань» делит 21-22-е места в турнирной таблице. Следующие четыре матча «горожане» проведут в гостях. В субботу, 3 февраля, рязанцы сыграют с «Торосом» из Нефтекамска.
Фото ХК «Рязань»