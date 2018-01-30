Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:56, 30 января 2018 1011

ХК «Рязань» разгромил пензенский «Дизель». Фоторепортаж

ХК «Рязань» разгромил пензенский «Дизель». Фоторепортаж

ХК «Рязань» разгромил пензенский «Дизель» — 5:2. В понедельник, 29 января, «горожане» одержали пятую победу подряд, сообщила клубная пресс-служба.

Уже на второй минуте матча счет открыл Андрей Щербов, однако в конце периода «Дизель» отыгрался. На 25-й минуте рязанцы в меньшинстве убежали в контратаку, и Роман Дубинин поразил дальнюю «девятку» гостевых ворот.

В середине матча Игорь Бондырев сделал счет 3:1, но гости быстро смогли отыграться. Четвертая шайба рязанцев вышла курьезной. Артем Прохоров выбрасывал подальше от ворот, но вратарь гостей не смог поймать шайбу и пропустил между ног. В конце второго периода после передачи Владимира Карпова Александр Репьях установил окончательный счет в матче.

Поле игры главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков рассказал, что команду покидают хоккеисты из Ярославского «Локомотива». «Присылают хороших, качественных ребят, но и забрать могут в любой момент — у наших партнеров свои задачи, — отметил Десятков. — Игра была не простая, ребята забрасывали нужные шайбы, в нужные моменты. Поймали кураж и в третьем периоде не то, чтобы доигрывали матч, а действовали в свое удовольствие».

ХК «Рязань» делит 21-22-е места в турнирной таблице. Следующие четыре матча «горожане» проведут в гостях. В субботу, 3 февраля, рязанцы сыграют с «Торосом» из Нефтекамска.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
11:47, 30 января 2018
Рязанцев пригласили сыграть в хоккей в валенках 1
11:41, 30 января 2018
Лидер рязанской НХЛ продлил беспроигрышную серию. Обзор тура
10:56, 30 января 2018
ХК «Рязань» разгромил пензенский «Дизель». Фоторепортаж
16:09, 29 января 2018
Рязанский лыжник Черноусов выиграл 70-километровый марафон в Италии
15:22, 29 января 2018
«Элекс» проиграл дома действующему чемпиону Высшей лиги
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
8:50, 19 января 2018 40 008
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 39 508
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 3
12:33, 24 января 2018 20 243
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
11:28, 19 января 2018 18 594
Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 9
9:26, 21 января 2018 17 384
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований