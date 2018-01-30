Лидер рязанской НХЛ продлил беспроигрышную серию. Обзор тура

Лидер рязанской НХЛ продлил беспроигрышную серию. В четвертом туре второй стадии соревнований «Империя» обыграла «Сокол» со счетом 2:0. Эта победа стала 11 для лидеров соревнований.
«Автоимпорт», который идет вторым разгромил аутсайдера «Сталькомплект» — 11:1. Игорь Власов набрал пять очков в матче, он лидирует в списке бомбардиров (16 шайб + 21 передача).
«Здоровье» вновь потеряло очки, хоккеисты сыграли вничью со «Шкодой-Рязань» — 2:2. Действующий чемпион НХЛ «Восход СУ-2» после двух поражений, выиграл второй матч подряд. Со счетом 4:3 касимовцы победили «Динамо».
В четвертой группе лидер «Мещера» выиграла у «Дядькова» — 4:1. На второе место вышла «Энергия», которая со счетом 7:4 победила аутсайдера из Лесного, покер оформил Владислав Ефремов. «Держава» со счетом 8:1 разгромила ухоловских хоккеистов, а «Витязь» переиграл «Рыбное» — 8:2.
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