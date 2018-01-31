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14:19, 31 января 2018 1530

ФК «Рязань» вышел из отпуска

ФК «Рязань» вышел из отпуска

ФК «Рязань» вышел из отпуска, сообщила клубная пресс-служба. Сейчас тренировки футболистов проходят на стадионе и в помещении.

«Возвращаемся в рабочий ритм, времени не так много, не успеем оглянуться, как уже возобновятся календарные матчи. Сейчас акцент делаем на функциональную подготовку. Кроме того, нас ждут — спарринги. Плюс ко всему, мы сейчас активно просматриваем нашу молодежь», — поделился тренер ФК «Рязань» Валерий Бахмутов

В феврале «рязанцы» проведут четыре контрольных матча на выезде:

  • 3 февраля «Химик» (Новомосковск);
  • 10 февраля «Торпедо» (Владимир);
  • 17 февраля «Велес» (Москва);
  • 24 февраля «Строгино».

С 1 марта команда отправится на двухнедельный сбор в Крым.

В межсезонье команду покинули три нападающих: Дмитрий Сапельников, Георгий Журавлев и Никита Коляев.

Последний перешел в состав «рязанцев» летом 2017 года и провел 12 игр, забил два мяча.

Фото ФК «Рязань»

© RZN.info

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