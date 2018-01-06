Болельщики ХК «Рязань» выбрали лучшего игрока декабря

Болельщики ХК «Рязань» признали лучшим игроком декабря защитника Романа Дубинина.
22-летний хоккеист победил в традиционном опросе на гостевой книге клуба. За него проголосовали 25 человек. 6 болельщиков выбрали нападающего Дмитрия Воробьева. Также голоса получили: Александр Лебедев, Владимир Карпов, Александр Репьях, Сергей Денисов, Давид Мнацян, Андрей Рукин и Павел Кудрявцев.
Дубинин в декабре сыграл все 11 матчей, заработал две минуты штрафа и набрал четыре очка: две шайбы и две передачи.
Фото ХК «Рязань»