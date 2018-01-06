Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:39, 6 января 2018 2450

Болельщики ХК «Рязань» выбрали лучшего игрока декабря

Болельщики ХК «Рязань» выбрали лучшего игрока декабря

Болельщики ХК «Рязань» признали лучшим игроком декабря защитника Романа Дубинина.

22-летний хоккеист победил в традиционном опросе на гостевой книге клуба. За него проголосовали 25 человек. 6 болельщиков выбрали нападающего Дмитрия Воробьева. Также голоса получили: Александр Лебедев, Владимир Карпов, Александр Репьях, Сергей Денисов, Давид Мнацян, Андрей Рукин и Павел Кудрявцев.

Дубинин в декабре сыграл все 11 матчей, заработал две минуты штрафа и набрал четыре очка: две шайбы и две передачи.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
10:39, 6 января 2018
Болельщики ХК «Рязань» выбрали лучшего игрока декабря
16:55, 2 января 2018
БК «Рязань» проиграл последний матч 2017 года. Фоторепортаж
18:45, 30 декабря 2017
Рязанская НХЛ ушла на новогодние каникулы. Обзор тура
17:24, 28 декабря 2017
ХК «Рязань» разгромил соперника в последнем матче в году. Фоторепортаж
18:13, 27 декабря 2017
БК «Рязань» проиграл второй команде ЦСКА
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 24 декабря 2017 217 785
В понедельник в Рязанской области ожидается метель
17:05, 24 декабря 2017 195 384
Рязанские родители поддержали отказ от «шестидневки» в школах 9
12:20, 24 декабря 2017 171 580
Антимонопольщики проверят «новогодние» цены в такси 2
18:14, 24 декабря 2017 169 420
В 2018 году россиян ждет подорожание ряда услуг 4
12:39, 24 декабря 2017 117 421
В центре Рязани снесут еще три дома
Все новости