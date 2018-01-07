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12:48, 7 января 2018 2875

ХК «Рязань» подписал победителя «Универсиады» с опытом КХЛ

ХК «Рязань» подписал победителя «Универсиады» с опытом КХЛ

ХК «Рязань» подписал победителя «Универсиады» с опытом КХЛ Александра Большакова. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

27-летний защитник перешел из альметьвского «Нефтяника». В сезоне-2017/18 Большаков провел 19 матчей, отдал одну передачу, заработал четыре минуты штрафа, при показателе полезности «+2».

Ранее воспитанник столичной школы хоккея в КХЛ провел за тольяттинскую «Ладу» 68 матчей. В ВХЛ Большаков защищал цвета тюменского «Рубина», «Кристалла» из Саратова, ижевской «Ижстали», «Ариады» (Волжск), пензенского «Дизеля».

Кроме того, защитник выигрывал зимнюю Универсиаду 2015 года в составе сборной России, составленной на базе ХК «Рязань».

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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