ХК «Рязань» подписал победителя «Универсиады» с опытом КХЛ Александра Большакова. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
27-летний защитник перешел из альметьвского «Нефтяника». В сезоне-2017/18 Большаков провел 19 матчей, отдал одну передачу, заработал четыре минуты штрафа, при показателе полезности «+2».
Ранее воспитанник столичной школы хоккея в КХЛ провел за тольяттинскую «Ладу» 68 матчей. В ВХЛ Большаков защищал цвета тюменского «Рубина», «Кристалла» из Саратова, ижевской «Ижстали», «Ариады» (Волжск), пензенского «Дизеля».
Кроме того, защитник выигрывал зимнюю Универсиаду 2015 года в составе сборной России, составленной на базе ХК «Рязань».
Фото ХК «Рязань»