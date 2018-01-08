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18:27, 8 января 2018 649

Действующий чемпион рязанской НХЛ начал второй этап с поражения. Обзор тура

Действующий чемпион рязанской НХЛ начал второй этап с поражения. Обзор тура

Действующий чемпион рязанской НХЛ «Восход СУ-2» начал второй этап с поражения. В первом туре второго этапа в третьей (сильнейшей) группе хоккеисты уступили «Здоровью» со счетом 5:2.

Еще один фаворит — «Автоимпорт» — свой матч у «Сокола» уверенно выиграл со счетом 6:0. Лидер в списке бомбардиров Игорь Власов набрал 27-е очко за сезон. «Империи» также сыграла «на ноль», обыграв 3:0 «Шкоду-Рязань».

Самым интересным в туре стал матч «Динамо» и «Сталькомплекта». В начале динамовцы забросили пять шайб подряд, затем четыре пропустили, однако счет 5:4 до конца матча больше не изменился.

В четвертой группе, где разыграют четыре путевки в плей офф, фавориты уверенно выиграли свои матчи. «Витязь» разгромил «Дядьково» — 10:0. «ВДВ-Рязань» переиграло «Ухолово» со счетом 8:1. Хоккеисты из Гуся-Железного со счетом 6:2 выиграли у «Лесного». Важную победу одержала «Энергия», которая обыграла рыбновцев со счетом 5:3

Все подробности турнира можно узнать на сайте НХЛ.

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