Действующий чемпион рязанской НХЛ начал второй этап с поражения. Обзор тура

Действующий чемпион рязанской НХЛ «Восход СУ-2» начал второй этап с поражения. В первом туре второго этапа в третьей (сильнейшей) группе хоккеисты уступили «Здоровью» со счетом 5:2.
Еще один фаворит — «Автоимпорт» — свой матч у «Сокола» уверенно выиграл со счетом 6:0. Лидер в списке бомбардиров Игорь Власов набрал 27-е очко за сезон. «Империи» также сыграла «на ноль», обыграв 3:0 «Шкоду-Рязань».
Самым интересным в туре стал матч «Динамо» и «Сталькомплекта». В начале динамовцы забросили пять шайб подряд, затем четыре пропустили, однако счет 5:4 до конца матча больше не изменился.
В четвертой группе, где разыграют четыре путевки в плей офф, фавориты уверенно выиграли свои матчи. «Витязь» разгромил «Дядьково» — 10:0. «ВДВ-Рязань» переиграло «Ухолово» со счетом 8:1. Хоккеисты из Гуся-Железного со счетом 6:2 выиграли у «Лесного». Важную победу одержала «Энергия», которая обыграла рыбновцев со счетом 5:3
Все подробности турнира можно узнать на сайте НХЛ.