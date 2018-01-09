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19:49, 9 января 2018 1180

БК «Рязань» проиграл 18 матч в сезоне. Фоторепортаж

БК «Рязань» проиграл 18 матч в сезоне. Фоторепортаж

БК «Рязань» проиграл 18 матч в сезоне. В понедельник, 8 января, «зубры» в гостях уступили лидеру турнира БК «Самара» со счетом 83:64.

Хозяева оторвались на старте — 9:2, но после трех «трешок» подряд рязанцы вышли вперед.

Второй период «зубры» проиграли со счетом 18:10, однако в третьем сократили 13-очковое отставание до 4 (42:38). Переломным моментом матча стал отрыв самарцев в четвертой четверти, что привело к итоговым «+19».

После матча главный тренер БК «Рязань» Павел Гооге похвалил команду соперников.

«Самара — это баскетбольный центр, имеющий богатые традиции. Здесь любят баскетбол и разбираются в баскетболе. Нам хотелось сыграть как можно лучше. Понятно, что по составу мы уступаем, в силу определенных причин мы не успели дозаявить нескольких игроков, состав был „короткий“. И единственное, что меня беспокоило — чтобы мы не ударили в грязь лицом, не испортили праздник людям, пришедшим посмотреть игру. Поэтому и настрой на игру у нас был самый серьезный, ребята должны были биться, не отбывая номер. И это нам удалось, по самоотдаче у меня к игрокам претензий нет, все полученные установки они выполнили», — подчеркнул он.

БК «Рязань» остался на 13-ом месте. Следующий матч баскетболисты проведут в Рыбном в четверг, 18 января, против «Спартака-Приморье».

Фото БК «Самара»

© RZN.info

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