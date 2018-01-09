В Рязани стартовал юношеский Кубок Кремля для теннисистов

В понедельник, 8 января, в Академии тенниса имени Озерова прошла церемония открытия международного турнира среди юношей и девушек до 15 лет.
В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены мира из Белоруссии, Германии, Казахстана, Канады, Кипра, Латвии, Македонии, Молдовы, Румынии, Сербии, Словении, Польши, Украины, Франции, Швейцарии, России.
Вице-президент Федерации тенниса России Владимир Лазарев отметил, что Кубок Кремля — это один из первых международных турниров Европейской теннисной федерации, который открывает соревновательный сезон 2018 года.
«Особенно приятно, что турнир проходит в России, на кортах академии тенниса имени Озерова в древнем русском городе Рязань», — отметил он.
Замминистра физической культуры и спорта области Павел Гамзин подчеркнул, что турнир даст спортсменам «хороший соревновательный опыт и послужит ступенью для повышения уровня своих спортивных результатов».
В основном турнире поучаствует 10 рязанцев. Состязания завершатся 14 января.
Фото с сайта минспорта региона