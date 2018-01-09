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10:29, 9 января 2018 880

В Рязани стартовал юношеский Кубок Кремля для теннисистов

В Рязани стартовал юношеский Кубок Кремля для теннисистов

В понедельник, 8 января, в Академии тенниса имени Озерова прошла церемония открытия международного турнира среди юношей и девушек до 15 лет.

В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены мира из Белоруссии, Германии, Казахстана, Канады, Кипра, Латвии, Македонии, Молдовы, Румынии, Сербии, Словении, Польши, Украины, Франции, Швейцарии, России.

Вице-президент Федерации тенниса России Владимир Лазарев отметил, что Кубок Кремля — это один из первых международных турниров Европейской теннисной федерации, который открывает соревновательный сезон 2018 года.

«Особенно приятно, что турнир проходит в России, на кортах академии тенниса имени Озерова в древнем русском городе Рязань», — отметил он.

Замминистра физической культуры и спорта области Павел Гамзин подчеркнул, что турнир даст спортсменам «хороший соревновательный опыт и послужит ступенью для повышения уровня своих спортивных результатов».

В основном турнире поучаствует 10 рязанцев. Состязания завершатся 14 января.

Фото с сайта минспорта региона

© RZN.info

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