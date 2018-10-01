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15:51, 1 октября 2018 930

БК «Рязань» одержал третью подряд победу в кубке

БК «Рязань» одержал третью подряд победу в кубке

БК «Рязань» одержал третью подряд победу в кубке. В субботу, 29 сентября, в квалификационном раунде «зубры» обыграли тульский «Арсенал» со счетом 52:61.

Рязанцы проиграли первую половину матча со счетом 32:27. В третьей десятиминутке им удался отрыв +10, который они закрепили в последнем периоде.

Александр Клюев оформил «дабл-дабл» (14 очков и 10 подборов).

Благодаря третьей победе подряд «зубры» расположились на первом месте в таблице вместе с «Тамбовом».

Следующий матч БК «Рязань» проведет 1 октября против хозяев турнира «Чеховских ястребов».

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