БК «Рязань» одержал третью подряд победу в кубке. В субботу, 29 сентября, в квалификационном раунде «зубры» обыграли тульский «Арсенал» со счетом 52:61.
Рязанцы проиграли первую половину матча со счетом 32:27. В третьей десятиминутке им удался отрыв +10, который они закрепили в последнем периоде.
Александр Клюев оформил «дабл-дабл» (14 очков и 10 подборов).
Благодаря третьей победе подряд «зубры» расположились на первом месте в таблице вместе с «Тамбовом».
Следующий матч БК «Рязань» проведет 1 октября против хозяев турнира «Чеховских ястребов».