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12:20, 1 октября 2018 612

Рязанец завоевал Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ

Рязанец завоевал Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ

Рязанский спортсмен Евгений Луканцов стал обладателем Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

Это первый Кубок в истории российской мужской байдарки-одиночки.

Евгений Луканцов — воспитанник спортшколы «Олимпиец» и бригады Заслуженного тренера России Владимира Тебенихина (в нее также входят Наталья и Маргарита Тебенихины), мастер спорта России международного класса, первый в истории рязанской гребли участник Олимпиады-2016, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира-2017-2018.

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