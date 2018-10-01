Рязанец завоевал Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ

Рязанский спортсмен Евгений Луканцов стал обладателем Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.
Это первый Кубок в истории российской мужской байдарки-одиночки.
Евгений Луканцов — воспитанник спортшколы «Олимпиец» и бригады Заслуженного тренера России Владимира Тебенихина (в нее также входят Наталья и Маргарита Тебенихины), мастер спорта России международного класса, первый в истории рязанской гребли участник Олимпиады-2016, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира-2017-2018.