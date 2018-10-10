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10:53, 10 октября 2018 415

Рязанскому депутату присвоили звание «Мастер спорта России международного класса»

Рязанскому депутату присвоили звание «Мастер спорта России международного класса»

Депутат рязанской облдумы Елена Филатова, которая занимается судомодельным спортом, получила звание «Мастера спорта России международного класса». Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

Звание также присвоили рязанскому спортсмену с нарушением слуха Алексею Воронову. Ранее молодому человеку подарили квартиру, купленную на деньги мецената.

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