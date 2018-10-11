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8:19, 11 октября 2018 2378

Трасса в биатлонном комплексе «Алмаз» станет платной

Трасса в биатлонном комплексе «Алмаз» станет платной

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Трасса в биатлонном комплексе «Алмаз» станет платной. Деньги с посетителей начнут брать с 1 ноября, сообщили в его группе.

Цены и порядок покупки абонементов станут известны позже.

Вопросы можно задавать сообщениях группы или по телефону: +7 (953) 742-79-40.

Напомним, биатлонный комплекс «Алмаз» в поселке Варские открылся в 2015 году. Он включает пятикилометровую лыжную трассу с кругами в 2,5, 3 и 3,5 км, классическое стрельбище на 30 рубежей, трибуны на 300 мест, а также лыжероллерную трассу длиной 1,5 километра. В двух отапливаемых корпусах есть тренажерный зал и электронный тир.

© RZN.info

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