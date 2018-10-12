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9:34, 12 октября 2018 1447

Рязанская фигуристка выиграла короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров в Ереване

Рязанская фигуристка выиграла короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров в Ереване

Рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров в Ереване. Об этом сообщил сайт «sports.ru».

В четверг, 11 октября, в столице Армении стартовал заключительный этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию.

14-летняя спортсменка набрала 74,19 балла. Алена Канышева, также представляющая Россию, набрала 67,75 баллов и стала второй.

В пятницу, 12 октября, девушки представят произвольные программы.

Напомним, в начале сентября рязанка впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной лутц.

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