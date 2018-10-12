Рязанская фигуристка выиграла короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров в Ереване

Рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров в Ереване. Об этом сообщил сайт «
В четверг, 11 октября, в столице Армении стартовал заключительный этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию.
14-летняя спортсменка набрала 74,19 балла. Алена Канышева, также представляющая Россию, набрала 67,75 баллов и стала второй.
В пятницу, 12 октября, девушки представят произвольные программы.
Напомним, в начале сентября рязанка впервые в истории женского одиночного катания