Студенты медуниверситета поборются за звание «самого спортивного вуза страны»

Студенты медуниверситета сдали нормативы ГТО по плаванию. В четверг, 11 октября, в бассейне вуза «Аквамед» 44 участника проплыли дистанцию 50 метров вольным стилем.
Соревнования проходят в рамках федерального проекта «От студзачета АССК к знаку отличия ГТО».
Так, в течение недели студентам предстоит пробежать дистанции 100 метров, 2000 метров девушкам и 3000 метров молодым людям; прыгнуть в длину, стрелять из пневматической винтовки; сдать нормативы на пресс, отжимания, подтягивания, и наклоны на гимнастической скамье.
По словам председателя студенческого спортклуба РяЗГМУ Юрия Бруйкова, желающих поучаствовать «было в разы больше», но не все смогли сдать внутривузовские нормативы.
«Из полутора тысяч к участию в проекте допустили только 44. Они сдали нормативы „студзачет“ и теперь лучшие из них будут представлять университет на Всероссийских соревнованиях», — отметил он.
По итогам региональных соревнований выберут десять лучших студентов, которые представят Рязань и РяЗГМУ на финале в Белгороде. Победитель федерального этапа получит значок ГТО, а университет станет «самым спортивным вузом страны».