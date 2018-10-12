Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:56, 12 октября 2018 851

Студенты медуниверситета поборются за звание «самого спортивного вуза страны»

Студенты медуниверситета поборются за звание «самого спортивного вуза страны»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Студенты медуниверситета сдали нормативы ГТО по плаванию. В четверг, 11 октября, в бассейне вуза «Аквамед» 44 участника проплыли дистанцию 50 метров вольным стилем.

Соревнования проходят в рамках федерального проекта «От студзачета АССК к знаку отличия ГТО».

Так, в течение недели студентам предстоит пробежать дистанции 100 метров, 2000 метров девушкам и 3000 метров молодым людям; прыгнуть в длину, стрелять из пневматической винтовки; сдать нормативы на пресс, отжимания, подтягивания, и наклоны на гимнастической скамье.

По словам председателя студенческого спортклуба РяЗГМУ Юрия Бруйкова, желающих поучаствовать «было в разы больше», но не все смогли сдать внутривузовские нормативы.

«Из полутора тысяч к участию в проекте допустили только 44. Они сдали нормативы „студзачет“ и теперь лучшие из них будут представлять университет на Всероссийских соревнованиях», — отметил он.

По итогам региональных соревнований выберут десять лучших студентов, которые представят Рязань и РяЗГМУ на финале в Белгороде. Победитель федерального этапа получит значок ГТО, а университет станет «самым спортивным вузом страны».

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
11:56, 12 октября 2018
Нурмагомедова и Макгрегора временно отстранили от боев
9:40, 12 октября 2018
Российские футболисты сыграли вничью со шведами. Обзор
9:34, 12 октября 2018
Рязанская фигуристка выиграла короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров в Ереване
8:56, 12 октября 2018
Студенты медуниверситета поборются за звание «самого спортивного вуза страны»
8:19, 11 октября 2018
Трасса в биатлонном комплексе «Алмаз» станет платной
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
15:09, 28 сентября 2018 34 423
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
10:09, 5 октября 2018 27 294
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
15:53, 29 сентября 2018 20 597
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
21:36, 9 октября 2018 18 797
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 306
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований