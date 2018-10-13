ФК «Рязань» забил три гола в Брянске, но проиграл. Видео

ФК «Рязань» забил три гола в Брянске, но проиграл. В субботу, 13 октября, «горожане» уступили «Динамо» со счетом 4:3. В первом тайме хозяева забили два гола.
Рязанцы смогли отыграть один мяч после дальнего удара Евгения Маричева в начале второго тайма. На 79-й минуте хозяева восстановили разницу в два мяча, но спустя четыре минуты Олег Елисеев сделал счет 3:2.
После этого «динамовцы» забили четвертый мяч, однако рязанцы вновь сократили отставание после дубля Маричева, но сравнять счет так и не смогли. После матча главный тренер рязанцев Гарник Авалян раскритиковал судейство.
Специалист остался недоволен эпизодом, в котором Александру Ярковому сломали нос.
«Игрока увезли со стадиона на скорой, а судья даже не зафиксировал нарушение правил», — подчеркнул Авалян. ФК «Рязань» завершил первый круг чемпионата на седьмом месте в таблице с 16-ю очками. Следующий матч «горожане» проведут 20 октября на стадионе «Спартак» против «Зоркого».
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