«Элекс» проиграл первый домашний матч сезона

«Элекс-Фаворит» проиграл первый домашний матч сезона. В субботу, 13 октября, рязанцы уступили «МосПолитеху» со счетом 2:3,
Счет в матче открыли гости на третьей минуте, после они продолжили атаковать, но счет в первом тайме так и не поменялся.
Воото второй половине матча рязанцы счет сравняли усилиями Антона Чекмарева, но пропустили вновь.
После этого хозяева взяли таймаут и смогли второй раз в матче сравнять счет.
Однако спустя три минуты «МосПолитех» забил третий мяч и установил окончательный счет.
После матча главный тренер «Элекса-Фаворита» Владимир Иванов назвал счет несправедливым.
«Первый тайм у нас абсолютно не получился. Во втором тайме поменяли формат игры, в определенный момент игру выровняли, могли выйти вперед, но третий пропущенный мяч спутал планы. Наверное, он был не совсем справедливый, но получилось именно так», — заключил Иванов.
Следующий матч «Элекс» сыграет 18 ноября против «Красной гвардии».
Напомним, первый матч в сезоне рязанцы проиграли «Алмазу» со счетом 0:11.
Фото пресс-службы «