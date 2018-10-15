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18:12, 15 октября 2018 801

«Элекс» проиграл первый домашний матч сезона

«Элекс» проиграл первый домашний матч сезона

«Элекс-Фаворит» проиграл первый домашний матч сезона. В субботу, 13 октября, рязанцы уступили «МосПолитеху» со счетом 2:3, сообщила клубная пресс-служба.

Счет в матче открыли гости на третьей минуте, после они продолжили атаковать, но счет в первом тайме так и не поменялся.

Воото второй половине матча рязанцы счет сравняли усилиями Антона Чекмарева, но пропустили вновь.

После этого хозяева взяли таймаут и смогли второй раз в матче сравнять счет.

Однако спустя три минуты «МосПолитех» забил третий мяч и установил окончательный счет.

После матча главный тренер «Элекса-Фаворита» Владимир Иванов назвал счет несправедливым.

«Первый тайм у нас абсолютно не получился. Во втором тайме поменяли формат игры, в определенный момент игру выровняли, могли выйти вперед, но третий пропущенный мяч спутал планы. Наверное, он был не совсем справедливый, но получилось именно так», — заключил Иванов.

Следующий матч «Элекс» сыграет 18 ноября против «Красной гвардии».

Напомним, первый матч в сезоне рязанцы проиграли «Алмазу» со счетом 0:11.

Фото пресс-службы «Элекс-Фаворит»

© RZN.info

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