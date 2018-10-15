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16:55, 15 октября 2018 546

ХК «Рязань» обыграл «Южный Урал» и проиграл «Горняку». Фото

ХК «Рязань» обыграл «Южный Урал» и проиграл «Горняку». Фото

ХК «Рязань» обыграл «Южный Урал» и проиграл «Горняку». Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Первый матч гостевой серии в пятницу, 12 октября, рязанцы выиграли со счетом 1:4 в Орске.

В составе рязанцев по разу отличились Артем Подшендялов, Владимир Карпов, Иван Ларичев и Иван Иванов. Шайбу престижа хозяева забросили, играя пять на шесть.

В воскресенье, 14 октября, матч между «горожанами» и «Горняком» из Учалов завершился овертаймом.

В основное время на гол Владимира Кузнецова ответил Иван Иванов, который забросил свою восьмую шайбу.

Овертайм продлился 18 секунд. Дмитрий Антонов после сольного прохода принес своей команде победу.

После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков похвалил команду соперника за активную игру.

«К сожалению, мы не забили в первом периоде наши моменты, которых у нас было предостаточно. Потом пришлось очень тяжело выравнивать игру, за это благодарен ребятам, вытащили все-таки это матч. Не хватило концентрации и мы пропустили быстрый гол», — заявил Десятков.

ХК «Рязань» набрал свое 15-е очко в чемпионате и остался в зоне плей-офф. Очередной матч «горожане» проведут во вторник, 16 октября, в Кургане против «Зауралья».

Фото «Южный Урал» и «Горняк»

© RZN.info

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