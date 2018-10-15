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9:45, 15 октября 2018 1497

Рязанская фигуристка рассказала о своей победе в юниорском Гран-при

Рязанская фигуристка рассказала о своей победе в юниорском Гран-при

Рязанская фигуристка Александра Трусова рассказала о своей победе в юниорском Гран-при. Ее слова приводит сайт российской федерации фигурного катания.

Спортсменка отметила, что ее произвольная программа была составлена с тремя четверными лутцами, но из-за того, что она долго болела и не успела набрать нужную форму, ей облегчили программу, поэтому в Ереване она выполнила лишь один четверной лутц.

«Я очень рада, что мне удалось выполнить этот прыжок чисто и его засчитали докрученным», — рассказала она.

Также рязанка рассказала о планах на ближайшее время: «Я буду восстанавливаться, набирать форму, катать свою программу на 100 процентов и готовиться к следующим стартам».

Напомним, фигуристка выиграла этап юниорского Гран-при в Ереване. По сумме двух прокатов спортсменка набрала 221 балл.

Ранее Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной лутц.

© RZN.info

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