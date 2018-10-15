Рязанская фигуристка рассказала о своей победе в юниорском Гран-при

Рязанская фигуристка Александра Трусова рассказала о своей победе в юниорском Гран-при. Ее слова приводит
Спортсменка отметила, что ее произвольная программа была составлена с тремя четверными лутцами, но из-за того, что она долго болела и не успела набрать нужную форму, ей облегчили программу, поэтому в Ереване она выполнила лишь один четверной лутц.
«Я очень рада, что мне удалось выполнить этот прыжок чисто и его засчитали докрученным», — рассказала она.
Также рязанка рассказала о планах на ближайшее время: «Я буду восстанавливаться, набирать форму, катать свою программу на 100 процентов и готовиться к следующим стартам».
Напомним, фигуристка
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