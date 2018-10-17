ХК «Рязань» вновь проиграл в овертайме. Видео

ХК «Рязань» вновь проиграл в овертайме. В среду, 16 октября, «горожане» уступили в Кургане местному «Зауралью» со счетом 2:3.
Перед матчем рязанцы потеряли из-за травм нескольких игроков и к девятой минуте проигрывали со счетом 0:2. После этого главный тренер Павел Десятков взял тайм-аут. Спустя минуту после паузы Артем Прохоров пробил лучшего голкипера ВХЛ минувшей недели Евгения Ярославлева.
Во втором периоде Артем Ворошило реализовал выход один на один и сравнял счет в мачте. До конца третьего периода команды шайб больше не забрасывали.
В овертайме рязанцы не уследили за Александром Черниковым, который оформил дубль.
После матча Павел Десятков похвалил воспитанников за игру. «Начало нам не удалось — пропустили две шайбы. Потом пришлось героическими усилиями выправлять игру. Ребята, конечно, молодцы, что вытащили этот матч. Считаю, что мы заработали один балл, ни в коем случае не потеряли», — заключил Десятков.
Заключительный матч выездного турне ХК «Рязань» проведет 18 октября в Челябинске против «Челмета».