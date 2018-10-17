Новый сезон рязанской НХЛ стартовал матчем-реваншем

В Рязани стартовал новый сезон Ночной хоккейной лиги. Торжественная церемония открытия восьмого турнира и матч за «Кубок Открытия» прошел в ДС «Олимпийский» во вторник, 16 октября.

Для участников соревнований и зрителей устроили фееричное лазерное шоу. Ранее подобное зрелище можно было увидеть только на НХЛ в Сочи, а теперь и в Рязани.

Старт соревнованиям дали министр спорта Сергей Икрянников, гендиректор НХЛ России Игорь Бахмутов, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и региональный представитель НХЛ Олег Смирнов

Легендарный хоккеист пообщался с болельщиками, журналистами и раздал автографы. Алина Дубинина исполнила гимн России акапельно.

Кожевников поздравил всех рязанцев с праздником, который начинается в регионе. «В Рязани самая мощная лига в стране по численности и лучшая по организации соревнований», — заявил Александр Кожевников.

Игорь Бахмутов согласился с легендарным хоккеистом и выразил уверенность, что соревнования пройдут на самом высоком уровне. «Рязань по праву носит имя столицы любительского хоккея!» — подчеркнул гендиректор НХЛ России.

Он отметил самую большую численность команд в России, высокий уровень организаций соревнований и большое внимание со стороны болельщиков.

Олег Смирнов заявил на церемонии, что в этом году в турнире 40+ увеличилось число команд, а география соревнований расширилась. Теперь в дивизионе выступит 19 команд, которые разделят на две лиги.

«Первые десять коллективов будут бороться за путевку в Сочи, а еще девять — за выход в лигу сильнейших. Такой формат добавит интриги матчам», — пояснил Олег Смирнов.

Он также рассказал о запуске проекта «Дивизион 18+" в рязанской НХЛ. «Теперь любительским хоккеем могут заниматься не только после сорока, но и с 18 лет», — отметил представитель рязанской НХЛ.

В новый дивизион уже записалось шесть команд, при этом заявочная кампания еще не завершилась. Всего в турнире поучаствуют более 500 человек, которые сыграют в турнире не менее 200 игр.

В беседе с журналистами Олег Смирнов поднял проблему нехватки катков в регионе. «Сейчас у нас есть два катка в Рязани и один в Сасове», — сказал Смирнов. Он также не исключил, что некоторые матчи пройдут на открытом льду в рамках традиционного фестиваля «Студеный лед».

Первый матч сезона завершился победой «Дядькова» над рязанской администрацией со счетом 0:3. После этого финалисты прошлого сезона — «Автоимпорт» и «Восход СУ-2» — разыграли Кубок открытия. Сильнее оказались хоккеисты из Касимова — 4:2.

В этом году рязанское отделение НХЛ поддержало 26 партнеров. «Надежные партнеры наряду со слаженной командой организаторов позволяют рязанской НХЛ оставаться лидером в стране», — подчеркнул Олег Смирнов.