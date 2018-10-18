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21:26, 18 октября 2018 571

Спортсменки из 35 регионов приехали в Рязань на всероссийские соревнования по художественной гимнастике

Спортсменки из 35 регионов приехали в Рязань на всероссийские соревнования по художественной гимнастике

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани открылись всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Есенинская осень». Спортивное событие прошло в Академии единоборств в четверг, 18 октября. В нем поучаствовали более 200 гимнасток 2006-го года рождения и старше из 35 субъектов России.

На церемонии открытия их поприветствовал министр спорта и молодежной политики Рязанской области Сергей Икрянников.

«На этих соревнованиях некоторые выполнят свой норматив мастера спорта России. Я думаю, здесь также стоят возможные будущие члены сборной России, которые будут защищать честь нашей страны на самых высоких соревнованиях», — сказал министр.

Икрянников пожелал участницам «достижения спортивных высот и выполнения заветных нормативов». Затем он вручил звания мастеров спорта четырем гимнасткам, воспитанницам рязанских спортивных школ.

На мероприятии присутствовала заслуженный тренер СССР, глава совета ветеранов Всероссийской федерации художественной гимнастики Галина Романова. От лица федерации она вручила благодарственные письма за вклад в развитие спорта Сергею Икрянникову и директору академии Виталию Шабанову.

«Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с министерством спорта Рязанской области и академией, и на то, что ежегодно в этом спорткомплексе будут проводиться все всероссийские соревнования», — заключила Романова.

Соревнования начались с командных выступлений. За техникой выполнения элементов следило компетентное жюри с главной судьей соревнований Евгенией Финкельштейн.

По итогам соревнований они определят победителей в дисциплинах «многоборье» и «групповое упражнение». Призеры получат кубки, медали, грамоты и памятные призы от минспорта.

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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