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10:15, 18 октября 2018 1173

Троим воспитанникам рязанской Академии тенниса присвоили звание мастеров спорта России

Троим воспитанникам рязанской Академии тенниса присвоили звание мастеров спорта России

В октябре троим воспитанникам рязанской Академии тенниса имени Озерова — Юсте Дорофеевой, Никите Наскидашвили и Игорю Трунову — присвоили звания мастеров спорта России.

Этой же осенью Минспорт официально утвердил статус академии в качестве инновационной площадки на время реализации проекта «Применение методов и принципов эффективной организации работы ГАУ РО «ЦСП «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова», защищенного 20 сентября с целью внедрения инновационных высоких технологий и совершенствования межрегионального сотрудничества для наиболее эффективного тренировочного процесса с целью достижения высоких результатов в парных и смешанных разрядах».

Напомним, что этот проект — единственный на федеральном уровне.

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